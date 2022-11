Técnicos do INEM iniciam greve com duração indeterminada

A greve dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) ao trabalho extraordinário teve início às 00h00 desta terça-feira, dia 8 de novembro, e tem duração indeterminada.Os tripulantes das ambulância do INEM reivindicam a revisão imediata do índice remuneratório da carreira especial TEPH; o início do processo negocial de revisão da carreira especial TEPH; o respeito e valorização do TEPH, sobretudo no término imediato dos vários atropelos legais cometidos pelo INEM; a definição de um novo rumo para o INEM, que dê efetivas respostas aos TEPH, mas também às dificuldades que os serviços de emergência médica atravessam.Segundo o Sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar, se estas reivindicações não forem atendidas, o aumento salarial para os TEPH, a partir de 1 de Janeiro de 2023, será de apenas 52 euros, sendo ultrapassados pelas careiras de Assistente Técnico e Assistente Operacional, ficando o TEPH com um salário base bem abaixo das forças de segurança (PSP e GNR), forças de proteção civil (sapadores florestais e força especial de proteção civil), bombeiros sapadores ou de outras profissões que trabalham na Emergência Médica, inclusive no INEM, comresponsabilidades em tudo semelhantes às do TEPH.