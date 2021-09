O tecto da Escola Secundária Severino de Faria, em Évora, caiu esta segunda-feira, no primeiro dia de aulas, devido a inundação provocada por uma avaria da caldeira colocada no piso superior. A escola encerrou e cerca de 800 estudantes ficaram sem aulas presenciais.





“Quando chegámos, os tectos falsos estavam caídos e espaços comuns, como refeitório, bar, papelaria, salas de aula e corredores, estavam inundados", disse o vice-presidente da Comissão Administrativa Provisória da escola. Os alunos não chegaram a entrar no estabelecimento de ensino e foram mandados para casa por não existirem “condições de segurança”, afirmou Joaquim Serra, destacando que alguns espaços ficaram inundados “de uma forma considerável”. O responsável ressalvou, contudo, que “não é nada de gravidade, não põe em risco o edifício, nem pôs em risco as pessoas”. Os danos não são visíveis do exterior.