Teleconsultas dispararam durante a pandemia com abril a registar mais de 138 mil

A ministra da Saúde, Marta Temido, destacou esta terça-feira o aumento das teleconsultas no Serviço Nacional de Saúde desde o início da pandemia, que passaram de 15 mil em abril do ano passado para mais de 138 mil no mesmo mês deste ano.

"Isto mostra bem o quanto esta trágica oportunidade da pandemia fez pelo desenvolvimento da telesaúde", afirmou Marta Temido, na cerimónia de abertura do eHealth Summit, um evento sobre inovação e transformação digital em saúde organizada pelo Ministério da Saúde no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Marta Temido sublinhou ainda que, com as exigências impostas pela pandemia, o Serviço Nacional de Saúde conseguiu modernizar-se, "garantindo uma panóplia de respostas que vão para além do aconselhamento terapêutico".