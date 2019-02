Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Telefonema acaba com greve de fome do presidente de Sindicato de Enfermeiros

Ministra da Saúde ligou a Carlos Ramalho para retomar negociações.

Por Bernardo Esteves | 06:00

Um telefonema da ministra da Saúde para Carlos Ramalho colocou esta sexta-feira fim à greve de fome do presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor).



Marta Temido ligou a informar que o Governo estava disposto a retomar as negociações, a condição que tinha sido apresentada pelo dirigente para parar o protesto.



"A senhora ministra telefonou-me e também recebi aqui um elemento do Ministério que me veio comunicar isso", disse Carlos Ramalho, que estava em greve de fome desde quarta-feira nos jardins em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa.



"Agora vou partir para as negociações de boa-fé, mas com certeza de que a luta vai continuar", afirmou o dirigente sindical, lembrando que se mantém a atual greve de enfermeiros até dia 28.



A ministra confirmou que falou com o presidente do Sindepor e apelou ao retomar das negociações sobre outras matérias. Segundo o Ministério da Saúde, as reuniões vão incidir sobre temas como "a organização do tempo de trabalho e a avaliação de desempenho".



Também o enfermeiro Duarte Gil Barbosa, que começou esta sexta-feira uma greve de fome em frente à Assembleia da República, decidiu terminar o protesto.



A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros já avisou que esta nova abertura do Governo "não vem resolver todos os problemas".