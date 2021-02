Os telefones dos centros de saúde não param de tocar e há uma sobrecarga de emails, uma consequência do início da vacinação contra a Covid-19 de cerca de 900 mil pessoas com mais de 80 anos, e com mais de 50 anos com doenças associadas. “Há uma sobrecarga desnecessária dos serviços, até porque não temos mais informação para dar”, explicou o presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, Diogo Urjais. A procura da vacina levou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, a dizer no início do processo de vacinação nos centros de saúde que “não vale a pena correr para as unidades locais de saúde. Cada um será contactado por SMS”.









2424 é o número atribuído pela Anacom para o envio de SMS à população no âmbito da vacinação. Diogo Urjais lembra que, após receber a SMS, é necessário responder que aceita a vacinação: resposta permitirá efetivar o agendamento.

A segunda fase arrancou esta quarta-feira em Lisboa em dois postos e esta quinta-feira é alargada a mais sete na região Norte. O horário de funcionamento será das 8h00 às 20h00, incluindo fins de semanas, e até final da semana serão vacinadas 1200 pessoas.





As pessoas que não são seguidas por um médico de família devem efetuar uma inscrição online na página do Ministério da Saúde. Na próxima semana a vacinação é alargada aos 55 agrupamentos de centros de saúde existentes no território do continente. A partir de dia 15 o sistema contará com pelo menos um posto de vacinação em cada um dos 278 concelhos do continente.

“O problema é que não há vacinas suficientes”



“O maior problema é que não há vacinas e não há certeza de quando haverá suficientes”, avançou o presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, Diogo Urjais, recordando que quanto à gripe “temos capacidade de vacinar mais de dois milhões em três meses”.