Telefonista vacinada contra a Covid-19 à frente de médicos leva a inquérito interno

Uma telefonista e alguns técnicos que fazem a instalação de equipamentos informáticos terão recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19 primeiro do que muitos médicos do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). O CM sabe que a administração hospitalar já abriu um inquérito interno para apurar responsabilidades sobre a vacinação destas pessoas não prioritárias que não estavam nas listas definidas pelos serviços.





CM apurou, as suspeitas começaram a surgir na última semana, depois de terem sido administradas todas as vacinas que foram distribuídas ao centro hospitalar algarvio, num total superior a 5700 doses. Entre as pessoas não prioritárias que já foram vacinadas, há ainda médicos que não estão a contactar atualmente com doentes, em detrimento de outros clínicos que continuam a prestar cuidados nos diversos serviços daquela unidade, fora das áreas dedicadas à Covid-19.



Segundo oapurou, as suspeitas começaram a surgir na última semana, depois de terem sido administradas todas as vacinas que foram distribuídas ao centro hospitalar algarvio, num total superior a 5700 doses. Entre as pessoas não prioritárias que já foram vacinadas, há ainda médicos que não estão a contactar atualmente com doentes, em detrimento de outros clínicos que continuam a prestar cuidados nos diversos serviços daquela unidade, fora das áreas dedicadas à Covid-19.

Questionada pelo CM, a administração hospitalar garante que “todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente, na prestação direta de cuidados aos utentes, já foram totalmente inoculados, com as duas doses da vacina”, o que representa 60% do total de profissionais de saúde do CHUA. Dos restantes 40% de profissionais, 6% já receberam a primeira dose e 34% não começaram o processo de imunização, sendo que destes, segundo o CHUA, “a maior parte não desempenha funções de prestação direta de cuidados”.





O CM sabe que o próprio Conselho de Administração foi apanhado de surpresa, assumindo que, “a ser verificada alguma irregularidade”, não hesitará em “tomar as devidas medidas e em reportar em sede própria”.