Telescola é feita com equipa do ‘Preço Certo’

As gravações da telescola já arrancaram na RTP, em Lisboa, no mesmo estúdio que habitualmente recebe o concurso ‘O Preço Certo’. De resto, ao que oapurou, parte da equipa do formato apresentado por Fernando Mendes, nomeadamente técnicos de estúdio e régie, está envolvida no projeto denominado #EstudoEmCasa, cujas emissões começam na segunda-feira, dia 20, às 09h00, na RTP Memó...