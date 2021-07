Teletrabalho deixa de ser obrigatório este domingo. Conheça as medidas

O teletrabalho vai deixar de ser obrigatório, a partir de domingo, em todo o País. A medida integra a primeira das três fases de libertação das restrições anunciadas esta quinta-feira pelo Governo. Com a alteração, volta a ser necessário existir um acordo entre trabalhador e empresa para continuar em casa.Ainda assim, o regime de trabalho em casa continua a ser recomendado, se as funções assim o permitirem. Até agora, a obrigação aplicava-se apenas nos concelhos com maior risco de contágio.Patrões e sindicatos aplaudem a decisão do Governo, considerando que poderá ajudar a dinamizar a procura nas lojas e restaurantes. Ao CM, João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, junta que irá "permitir às empresas organizar melhor o seu funcionamento".Contudo, ter horários mais alargados e mais gente a circular não chega. Para Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, é importante que o Governo reveja também o rácio de pessoas por metro quadrado nas lojas, para "recuperar níveis de fluxo".Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, diz que a medida só peca por tardia, sendo "importantíssimo passar a ser por acordo" com a empresa, como previsto no Código do Trabalho. A responsável lembra que existem trabalhadores sem condições para exercer as suas funções a partir de casa mas obrigados a fazê-lo.Já no Estado, este acordo é visto com preocupação. José Abraão, secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, teme que se aplique a "lei da selva", com cada organismo a fazer acordos individuais sem a respetiva salvaguarda de direitos. Por isso, o dirigente aconselha os funcionários públicos a "não assinarem nenhum documento" sem estarem devidamente informados.A limitação de lotação dos transportes públicos deve terminar no início de setembro, enquadrando-se na segunda fase de alívio das restrições para controlar a pandemia e em função da vacinação contra a Covid-19, anunciou o primeiro-ministro.O primeiro-ministro destacou a descida do índice de transmissibilidade (Rt) no novo coronavírus em Portugal para um valor inferior a 1, considerando esta evolução uma das causas para o alívio de algumas restrições.António Costa lembrou que "a pandemia não desapareceu" e que, por isso, é preciso continuar a adotar as medidas de proteção individual. "Não hesitaremos em parar ou mesmo recuar se for necessário, em função da evolução da pandemia", afirmou.Governo diz que está tudo preparado para o arranque da vacinação dos jovens a partir dos 12 anos, a nível de logística e doses de vacinas, caso a recomendação da Direção-Geral da Saúde seja favorável ao processo. António Costa descarta "resistência dos jovens" à vacinação.Nesta vaga da pandemia, casamentos e batizados foram um dos maiores focos de infeção, tendo originado vários surtos da doença.Certificados e testes negativos vão ser aliados para entrar em vários espaços, como bares e discotecas, ginásios, ou para assistir a espetáculos.A utilização de máscara na via pública deixa de ser obrigatória a partir do início de setembro, exceto em situações de ajuntamentos, segundo o novo plano de desconfinamento apresentado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro. "Será possível deixar o uso obrigatório de máscara na via pública, salvo em situações de ajuntamento", explicou António Costa, deixando claro que a obrigatoriedade se vai manter em espaços interiores. Já "se as pessoas estiverem num grande ajuntamento, é evidente que têm de ter máscara", afirmou, sublinhando que se estiverem sozinhas ou acompanhadas de pessoas com quem convivem habitualmente poderão dispensá-la. A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantara há dias que a máscara deixaria de ser obrigatória em outubro. A obrigatoriedade de máscara em espaços públicos começou a 28 de outubro de 2020, através da Lei nº 62-A/2020, que tem vindo a ser sucessivamente prorrogada pela Assembleia da República.A lei refere que "é obrigatório o uso de máscara por pessoas com idade a partir dos 10 anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável". A última prorrogação foi na passada segunda-feira e vigorava até aos últimos dias de setembro.A matriz de risco utilizada pelo Governo para monitorizar a evolução da Covid-19 vai deixar de estar associada às medidas adotadas semanalmente para controlo da pandemia, segundo anunciou António Costa. A alteração é justificada com a taxa de vacinação. A taxa de incidência, de mortalidade e a pressão sobre o SNS continuam a ser tidas em conta.O primeiro-ministro afirmou existir "uma total convergência" entre Governo e Presidente da República para dar "um passo no sentido da retoma" devido à pandemia, uma convergência que considera alargar-se à restante população e partidos políticos.