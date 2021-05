Empresas com mais de 50 trabalhadores continuam obrigadas a funcionar em teletrabalho pelo menos até 16 de maio, mesmo que não haja acordo entre as partes e desde que a atividade seja compatível, segundo um esclarecimento do Ministério do Trabalho enviado ao CM.Para já, este regime excecional aplica-se a todo o País, excluindo as ilhas, mas a partir dessa data o Governo vai analisar a situação epidemiológica concelho a concelho ...