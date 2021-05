Teletrabalho obrigatório até ao final deste mês

O Governo quer manter o teletrabalho obrigatório em todo o território continental até ao final do mês. A intenção do Governo, que deverá decidir esta quinta-feira em Conselho de Ministros, foi transmitida esta quinta-feira aos parceiros sociais na reunião de concertação social. João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, afirmou ao ‘Negócios’ que o Governo vai "manter o teletrabalho obrigatório até ao fim do mês". "A lógica é que o Governo vai ouvir os especialistas e que só em função disso é que se tomarão decisões para junho em relação ao teletrabalho, em relação aos espetáculos públicos, ou em relação às limitações às reuniões", afirmou.Na terça-feira, segundo o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 485 novos casos, quatro óbitos e 315 recuperados. Houve um aumento de 166 ativos, o mais elevado desde 30 de janeiro. O número de internados (248) é o mais baixo desde 25 de março do ano passado.Na Europa, as variantes indianas do novo coronavírus têm sido cada vez mais identificadas em vários países, segundo um relatório do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças.