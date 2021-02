Teletrabalho pode fazer aumentar natalidade na Europa

O teletrabalho a longo tempo provocado pela pandemia da covid-19 poderá levar ao aumento dos nascimentos em toda a Europa por permitir a conciliação da atividade laboral com a vida familiar, revela um estudo publicado esta quinta-feira.

Segundo o estudo da Coimbra Business School (CBS) e da Universidade de Málaga, Espanha, com uma amostra de mais de 19 mil trabalhadores de 34 países europeus, entre os quais Portugal, o trabalho a tempo inteiro no modelo presencial desincentivava as famílias a terem mais do que um filho.

"A mudança nas condições de trabalho que a pandemia veio provocar poderá ter duas consequências benéficas: aumentar o número de filhos que cada família decide ter e aumentar a produtividade de cada colaborador, por permitir que estes poupem imensas horas em deslocações, reduzam o stress e tenham uma maior satisfação global com o emprego", refere a autora, Carla Henriques, docente do CBS.