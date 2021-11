Teletrabalho pode vir a ser obrigatório devido a aumento de casos de Covid-19

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, admitiu esta segunda-feira o regresso da obrigatoriedade de teletrabalho se assim for necessário para conter o aumento de casos."Vamos acompanhando a situação e, como sempre, vamos avaliando e implementando em cada momento as medidas que sejam necessárias. Essa tem sido, aliás, a atuação permanente que temos feito, sempre em diálogo permanente e com as indicações que temos por parte da Saúde", afirmou a governante. Ana Mendes Godinho explicou que "é em função do nível de risco que vão sendo avaliadas as medidas" .A incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias voltou a subir em Portugal, estando agora nos 156,5 casos por 100 mil habitantes, assim como o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus que passou para 1,16. Segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a nível nacional a taxa de incidência da doença pandémica subiu, desde sexta-feira, de 134,2 para 156,5 casos de infeção por 100 mil habitantes.