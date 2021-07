Tem 18 ou mais anos? Já pode agendar a vacina contra a Covid-19

O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 18 ou mais anos ficou esta quarta-feira disponível no portal da Direção-Geral da Saúde destinado a estas marcações. Pode fazer o registo aqui A possibilidade de as pessoas a partir dos 18 anos poderem autoagendar a toma da primeira dose da vacina contra o vírus SARS-CoV-2 decorre mais de três semanas depois de, no início de junho, ter sido aberta a vacinação para a faixa etária entre os 18 e os 29 anos por ordem decrescente de idade.

Esta modalidade permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Mais de metade da população (52%) residente em Portugal já tem a vacinação completa contra a Covid-19, revela o relatório semanal de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).Segundo o relatório, publicado por norma todas as terças-feiras, 5.389.935 pessoas (52%) concluíram o esquema vacinal e 6.865.047 (67%) tomaram pelo menos uma dose.Em Portugal, a campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo atualmente administradas vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).