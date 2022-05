O pescador João Lobo Cristino bateu o recorde do maior peixe de sempre apanhado no rio Tejo, ao retirar esta quarta-feira da água um siluro (Silurus glanis) com 60 quilos de peso, aproximadamente, e 2,17 metros de comprimento.



Também conhecido por peixe-gato, foi pescado perto da aldeia avieira do Porto da Palha, concelho de Azambuja, e oferecido ao Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE). O anterior recorde era detido também por um siluro com 1.98 metros e 56 quilos.