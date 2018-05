Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tem alergias? País vai ter níveis elevados de pólen na próxima semana

Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica alerta para condições adversas.

Por Lusa | 17:39

Portugal continental vai ter ao longo dos próximos sete dias níveis de pólenes elevados em quase todo o país, sendo apenas moderados na região de Trás-os-Montes e Alto Douro.



De acordo com informação da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, até final do mês vão predominar, entre outras, concentrações elevadas de pólen de gramíneas, parietária e urtiga, carvalhos e oliveira.



Enquanto na Madeira são esperados níveis baixos de pólenes, e moderados nos Açores, na zona do Porto os carvalhos e oliveiras, e as gramíneas, parietária, tanchagem e urtiga serão responsáveis por níveis elevados de pólen.



Mais a sul, na região de Coimbra, mas também em Castelo Branco e em Lisboa e Setúbal e na zona do Algarve, as ervas, as oliveiras e os carvalhos tornam elevadas as concentrações de pólen.



No Alentejo interior, na zona de Évora, predominam os pólenes dos sobreiros e das oliveiras e das ervas gramíneas e tanchagem, também em níveis elevados, segundo o boletim polínico da Sociedade.