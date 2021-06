Tem de “servir de lição”, diz António Costa sobre festejos após final da Champions no Porto

O primeiro-ministro falou esta segunda-feira pela primeira vez sobre o que aconteceu no Porto e considerou que “não correu tudo bem” com a final e os festejos da Liga dos Campeões.“O que aconteceu este fim de semana não pode servir de exemplo” e terá que “servir de lição”.António Costa ainda pediu que não se confundam os adeptos com os turista britânicos que podem entrar no país. Recorde-se que o anúncio de que a final da Champions seria no Porto aconteceu a 13 de maio e quatro dias depois Portugal reabriu as fronteiras aos britânicos - 12 dias antes do jogo.Questionado se gostou de ver imagens de adeptos britânicos, durante a semana anterior, na baixa do Porto, Costa admitiu que não, mas que elas “foram repetidas em ‘loop’, criando a ilusão que eram continuadas”.Sobre as consequências políticas dos acontecimentos, disse apenas que “há sempre lições a tirar”.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, crê que os portugueses esperam uma saída equilibrada da pandemia "sem facilitar o que não deve ser facilitado", e sem alarme, para conjugar vida e saúde, de um lado, e economia e sociedade, do outro".