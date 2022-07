Veja a chave sorteada.



Chave sorteada:

Números: 7, 10, 25, 45, 48



Estrelas: 3 e 6



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.

O sorteio desta terça-feira do Euromilhões, com um primeiro prémio de 217 milhões de euros não teve totalistas pelo que no próximo sorteio, na sexta-feira, estará em jogo um primeiro prémio de 230 milhões de euros.Para Portugal veio um segundo prémio no valor de 147 139,88 euros.