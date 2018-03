Tem fotos deste fenómeno raro que ocorreu em Portugal? O IPMA quer falar consigo

Instituto Português do Mar e da Atmosfera procura fotografias de chuva com congelação.

14:22

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) fez esta terça-feira um apelo a pedir aos portugueses que enviem fotografias de um fenómeno meteorológico raro que ocorreu em Portugal no passado dia 27 de fevereiro: chuva com congelação.

Explica o IPMA que "este fenómeno consiste na congelação sobre estruturas que se encontram a temperaturas negativas (telhados, árvores, etc, …) de precipitação que ocorre na forma liquida", mostrando uma imagem da ocorrência de chuva com congelação.

"Esta situação ocorre quando num local existe junto à superfície uma massa de ar frio (e com temperaturas abaixo de 0 °C) e sobre esse local se aproxima uma superfície frontal quente que origina precipitação, e que apresenta temperaturas mais elevadas (e acima de 0 °C) em níveis superiores", continua o IPMA.

Se tem fotografias deste fenómeno, o IPMA convida-o a partilhá-las no site ou na app do IPMA (na secção ‘Enviar Observação’), juntamente com a localização onde foram captadas.