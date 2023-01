Tem mais de 45 anos? Já pode agendar dia e local da vacinação no Portal SNS 24

Os utentes com 45 ou mais anos já podem escolher no portal do SNS 24 o dia e o local para receberem a vacina sazonal contra a covid-19, anunciaram esta sexta-feira os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O agendamento pode ser feito através do endereço eletrónico https://www.sns24.gov.pt/agendamento-devacina-covid-19/, que conjuga a disponibilidade do utente com os horários dos centros de vacinação.

"O agendamento é feito com, pelo menos, três dias de antecedência, e é enviada uma mensagem SMS ao cidadão, com informação do dia, hora e local de vacinação", adiantam os SPMS em comunicado.

A mensagem deve ser respondida pelo cidadão com "SNS.Número de utente.SIM" para confirmação da hora proposta, à semelhança do que aconteceu em outras fases de vacinação.

No dia anterior à vacinação, o cidadão receberá uma mensagem recordatória com data, hora e local agendados, referem os SPMS, anunciando que, posteriormente, será aberta a possibilidade de agendamento a outras faixas etárias.

Desde setembro, já foram vacinadas mais de três milhões de pessoas contra a covid-19.

O reforço sazonal da vacina contra a covid-19 decorre em vários centros de vacinação do país.