"Não estou aqui para tirar ‘selfies’, mas para falar dos problemas nas escolas." Foi desta forma direta, e cara a cara, que a professora Luísa Brandão se dirigiu, este sábado, a António Costa, após as comemorações do 10 de Junho, em Peso da Régua. "Ele estava animado e a tirar selfies; pus-me na fila e quando chegou a minha vez disse ao que ia", conta ao CM esta docente do 1.









Ver comentários