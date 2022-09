"Temos dificuldades maiores do que algum dia" sentimos em matéria de contratação, dizem CTT

O presidente executivo dos CTT admitiu esta terça-feira, em Lisboa, que a empresa enfrenta "dificuldades maiores" do que as que em algum dia foram verificadas, sobretudo, no que se refere à contratação.

"Temos dificuldades maiores do que algum dia já foram [sentidas] e correspondem à falta de assiduidade devido à covid e a dificuldades de contratação", afirmou João Bento, que falava numa audição parlamentar na comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

O responsável dos CTT garantiu que, para ultrapassar estas dificuldades, já foram contactados, por exemplo, todos os consulados dos países de língua oficial portuguesa, bem como juntas de freguesia e câmaras.

"Eu recebo um relatório diário e, pela primeira vez, ontem [segunda-feira], o número de vagas por ocupar ficou abaixo das 80", sublinhou.

Em resposta aos deputados, o presidente executivo dos CTT destacou ainda a abertura voluntária de lojas em todas as sedes de concelho.

Por outro lado, lembrou que existem 570 lojas CTT em Portugal, a que se somam 1.800 agentes e 5.000 agentes 'payshop', vincando não existir uma outra rede "com este tipo de proximidade".

João Bento referiu também que, entre 2019 e 2021, apesar da queda dos proveitos associados ao correio e da respetiva margem do lucro da empresa ter ficado nos 17%, foi possível aumentar as receitas e o número de trabalhadores.