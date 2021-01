Proteção Civil deixa apelo: "Por favor não tragam mais alimentos para o hospital" Santa Maria em Lisboa

O hospital de Santa Maria, em Lisboa, anunciou esta sexta-feira que tem 60 doentes para internar, mas está sem capacidade para internar os doentes que chegam nas ambulâncias.Os 60 doentes que estão à aguardar camas para internamento estão nas urgências, o hospital não específica quantos doentes aguardam à porta para serem atendidos na triagem.O hospital referiu ainda que não tem "controlo dos doentes que são enviados" para as urgências e que tem doentes infetados com Covid-19 "graves de todas as idades".A porta-voz do hospital explicou que tem havido "um esforço absolutamente incrível" de médicos e restantes profissionais na triagem dos doentes e admite que a situaçao é grave e "poderá piorar muito". "Vamos ter doentes a descompensar", alerta o hospital.Representante do INEM explicou que destacaram duas equipas na triagem com um médico e um enfermeiro, cada. A triagem feita nas ambulâncias é uma pré-seleção para se perceber a gravidade do estado do doente e posteriormente encaminhá-los para as urgências ou para os centros de sáude.A Proteção Civil pediu à população: "por favor não tragam mais alimentos para o hospital" de Santa Maria, em Lisboa, pelo menos nos próximos dois dias porque existem, neste momento muitos mantimentos. O apelo surge após várias pessoas se juntarem nos últimos dias à porta do hospital para oferecer comida e apoio aos bombeiros que ficam horas à espera para deixar os doentes nas urgências.