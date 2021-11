O secretário de Estado, Lacerda Sales, disse esta quinta-feira que "temos que estar preparados para o que aí vem" e que "temos que esperar o melhor, mas temos que nos preparar para o pior".Lacerda Sales garante que a maioria dos hospitais já enviou os planos de Natal e de Ano Novo para o Ministério de Saúde e que têm um "planeamento traçado" para as festividades.O secretário de Estado garantiu ainda que existem testes suficientes para "toda a população", agora que os mesmos são gratuitos, também para a população totalmente vacinada contra a Covid-19.Questionado pelos jornalistas se o Governo tem responsabilidade no aumento de casos de Covid-19 em Portugal, com o alívio das medidas restritivas, Lacerda Sales garante que o executivo sempre quis passar uma "mensagem de cautela e prevenção".Relativamente à testagem em locais com muitas pessoas, como estádios ou discotecas, Lacerda Sales garante que a testagem massiva "está a ser considerada em todos os cenários, porque é preciso testar mais gente", mas ainda assim as decisões só vão ser tomadas depois da reunião do Infarmed na próxima sexta-feira.