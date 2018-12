Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas a rondar os 19 graus em todo o país este domingo

Sol e céu limpo são as previsões antes do início da semana.

07:30

As temperaturas vão rondar os 19 graus em Portugal Continental este domingo, tal como aconteceu este sábado, com Faro e Sagres a ultrapassar os 21 graus de máxima.



De acordo com informações do IPMA, o sol vai brilhar em todo o país, estando previsto vento fraco no norte do país.



Quanto à capital portuguesa, Lisboa, há previsão de sol e céu limpo e as temperaturas atingem os 18 graus de máxima e 9 de mínima.



No Porto a previsão é de sol e céu limpo com as temperaturas a chegarem aos 17 graus de máxima.



Bragança regista mínimas de 3 graus este domingo.