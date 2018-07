Temperaturas ultrapassam os 30 graus em todo o país a partir de quarta-feira

Alentejo vai registar valores acima dos 40 graus devido a uma massa de ar quente.

Por Lusa | 07:16

As temperaturas vão subir a partir de segunda-feira, atingindo no início do mês de agosto valores acima dos 30 graus, e de mais de 40 na região do Alentejo devido a uma massa de ar quente, segundo o IPMA.



Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Joana Sanches adiantou que para o próximo fim de semana ainda está prevista alguma nebulosidade nas regiões do litoral, vento no litoral e nas terras altas e temperaturas com variações (pequenas descidas e subidas), "mas dentro do que têm estado nas últimas semanas".



"A partir de segunda-feira vão começar a subir gradualmente e no início do mês de agosto [quarta-feira] as temperaturas vão ser acima dos 30 graus em todo o território e acima dos 40 na região do Alentejo", adiantou.



De acordo com Joana Sanches, na origem da mudança no estado do tempo está uma massa de ar quente e seco vinda do Norte de África.



"Vamos ter uma mudança de padrão relativamente ao que se tem verificado nas últimas semanas. Vamos ter uma região depressionária a oeste de Marrocos, que leva à intensificação de uma corrente de leste que vai trazer uma massa de ar quente e seco", disse.