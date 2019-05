Temperaturas acima dos 30 graus a um mês do verão

Falta mais de um mês para o início do verão, que começa a 21 de junho, mas as temperaturas já ultrapassam os 30 graus.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o distrito mais quente este domingo será Setúbal, atingindo os 35 graus, o que o coloca sob aviso amarelo até amanhã, assim como Lisboa (33 graus) e Leiria (32 graus).Também em Évora, Beja, Aveiro, Coimbra e Castelo Branco os termómetros ultrapassam os 30 graus.De acordo com as estações meteorológicas do IPMA, este sábado, o ponto mais quente do País foi Portimão, registando 32,4 graus às 18h00.