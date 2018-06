Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas acima dos 30 graus dão as boas-vindas ao Verão

Quatro dias antes da mudança de estação, o bom tempo parece que veio finalmente para ficar.

16:15

O tempo nestes primeiros quinze dias do mês de junho não esteve convidativo mas vai mudar a tempo de dar as boas-vindas ao verão.



Lisboa, Santarém e Beja vão contar com temperaturas até aos 36 graus no decorrer da próxima semana, segundo avança o Instituto do Mar e da Atmosfera.



Neste período, com o registo de um aumento considerável das temperaturas, bem como risco elevado de exposição à radiação UV, a Direção Geral de Saúde recomenda a ingestão de muita água, assim como a utilização de roupas leves e claras, evitando a exposição ao sol nas horas de maior calor.



Esta segunda-feira, as temperaturas podem alcançar os 36 graus em Lisboa e Beja, 38 na região de Évora e os 30 no Porto.