As temperaturas vão subir a partir deste sábado na região Sul, estando previstos 32 graus em Faro, 29 em Beja e 28 em Évora.Já em Lisboa, Setúbal e Santarém os termómetros devem chegar aos 26 graus no fim de semana, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.No resto do território a situação é diferente, havendo previsão de aguaceiros na região Norte e temperaturas que vão oscilar entre os 17 e os 22 graus.