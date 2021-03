Temperaturas atingem hoje os 30 graus em alguns distritos do País. Saiba se o seu é um deles

Para hoje, em Portugal continetal, o IPMA prevê uma subida de temperatura, em especial da máxima e no Norte e Centro, céu pouco nublado, temporariamente nublado por nuvens altas, poeiras no Norte e Centro e vento e ondas fortes no Algarve.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 9º (Bragança) e os 18º (Porto, Aveiro e Coimbra) e as máximas entre os 20º (Sagres) e os 32º (Santarém). Porto, Braga e Leiria atingirão os 30 graus de máxima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso laranja as ilhas da Madeira e Porto Santo por causa da chuva, e amarelo o distrito de Faro, por causa da agitação marítima.

Segundo o IPMA, o aviso laranja, o segundo mais grave, vai vigorar até às 12h00 de hoje e estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoada.

O IPMA tinha alertado na terça-feira que uma depressão frontal iria condicionar o tempo no arquipélago da Madeira, mas que a sua passagem seria rápida, com o período crítico esperado para entre as 07h00 e as 08h00.

O aviso amarelo ativo para o distrito de Faro, por causa da agitação marítima, com ondas de sueste com 2 a 2,5 metros na costa Sul, estará em vigor até às 00h00 de quinta-feira.