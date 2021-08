Temperaturas atingem os 35 graus de máxima esta quarta-feira

O IPMA prevê para esta quarta-feira céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade no sotavento algarvio entre o início da manhã e o meio da tarde.



Em algumas zonas do litoral Norte, como em Viana do Castelo, Braga e Porto, espera-se céu nublado, com os termómetros a rondar os 30 graus.



No Centro, Castelo Branco espera 35 graus de máxima e, para Lisboa, prevê-se céu limpo, com a máxima a atingir os 29 graus.



Évora será o distrito mais quente do território continental, com previsão de céu limpo e 36 graus de temperatura máxima.



Nos Açores, espera-se nebulosidade e possibilidade de aguaceiros na ilha na Horta e Angra do Heroísmo. Para Ponta Delgada, preveem-se temperaturas a rondar os 25 graus.



Portugal continental, o arquipélago da Madeira e as ilhas de São Miguel e Flores (Açores) apresentam esta quarta-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As ilhas Terceira e Faial, no grupo central dos Açores, estão esta quarta-feira com risco elevado.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

Para as regiões com risco elevado, aconselha o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't'shirt' e protetor solar.