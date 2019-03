Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas chegam aos 22 graus este sábado em dia de sol

Previsão de céu pouco nublado em Portugal Continental.

08:01

As temperaturas em Portugal Continental vão chegar este sábado aos 22 graus, nomeadamente nos distritos de Setúbal e Faro, num dia a previsão é de céu pouco nublado em praticamente todo o País.



Segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a capital portuguesa, Lisboa, vai contar com 20 graus de temperatura máxima, ao passo que no Porto os termómetros chegam aos 18 graus.



É certo que em Bragança espera-se a temperatura mínima de 1 grau, mas os números chegam aos 18 graus nesse mesmo distrito.



O IPMA alerta, no entanto, para um acentuado arrefecimento noturno.