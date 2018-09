Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas chegam aos 34 graus este sábado

Temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 13 graus e os 21.

O IPMA prevê para este sábado no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral até final da manhã.



A previsão aponta também para vento fraco, soprando temporariamente moderado a partir do início da tarde.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Braga) e os 21 (em Portalegre) e as máximas entre os 22 (em Viana do Castelo) e os 34 (em Évora).