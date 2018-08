Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas chegam aos 41 graus esta quarta-feira

Risco de incêndio muito elevado em alguns distritos do país.

07:34

O verão veio para ficar. Esta quarta-feira há registo de uma subida das temperaturas, que vão rondar os 41 graus celsius em alguns distritos do país.



Segundo o Instituto português do mar e da atmosfera (IPMA), são esperados 33 graus para Lisboa, 28 para o Porto, 41 para Évora (localidade em risco de incêndio laranja) e 34 graus para Faro.



O risco de incêndio está aumentado, sendo elevado nas regiões e máximo (o mail elevado numa escala de cinco intensidades) na região de Alcoutim, em Faro e de Marvão, em Portalegre. Castelo Branco, Braga e Bragança com risco de incêndio muito elevado.



Recorde-se que no próximo fim-de-semana as temperaturas podem alcançar os 47 graus celsius. A partir de quinta-feira, todos os termómetros apontam para temperaturas perto dos 40 graus.



As boas notícias para quem quer ir à praia é que o fim-de-semana vai estar propício a banhos, sendo que Lisboa vai contar com 42 graus no sábado, 34 para o Porto, 47 para Évora e 36 para algumas regiões do distrito de Faro.



O sul do território continental poderá ser afetado a partir desta quarta-feira por poeiras em suspensão provenientes do norte de África.



Face ao intenso calor, a Direção geral da saúde aconselha as pessoas a permanecerem em ambientes frescos, a manterem as casas frescas e a beberem muita água, evitando a ingestão de álcool.