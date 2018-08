Temperaturas chegam aos 45 graus esta quinta-feira

Risco de incêndio muito elevado em vários distritos do país.

Por Lusa | 07:37

As temperaturas continuam a aumentar e esta quinta-feira podem alcançar os 45 graus em vários concelhos do país.Segundo o Instituto português do mar e da atmosfera (IPMA), são esperados 42 graus para Lisboa, 37 para o Porto, 45 para Évora e 36 graus para Faro.

Todos os distritos de Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores, à exceção da ilha das Flores, têm esta quinta-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ilha das Flores apresenta risco elevado de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Trinta e dois concelhos do Algarve, Alentejo e do interior Norte e Centro do país estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio, numa altura em que uma onda de calor atinge o território nacional.Além destes concelhos em risco máximo, estão em risco muito elevado de incêndio quase uma centenas de outros municípios dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Aveiro, Porto, Coimbra, Viseu, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Beja e Faro.Em risco elevado de incêndio estão ainda outros quase 90 concelhos, nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Viseu, Porto, Aveiro, Leiria, Coimbram, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro.O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".Recorde-se que no próximo fim-de-semana as temperaturas podem alcançar os 47 graus celsius. Desde esta quinta-feira que todos os termómetros apontam para temperaturas perto dos 40 graus.As boas notícias para quem quer ir à praia é que o fim-de-semana vai estar propício a banhos, sendo que Lisboa vai contar com 42 graus no sábado, 33 para o Porto, 47 para Évora e 40 para algumas regiões do distrito de Faro.Face ao intenso calor, a Direção geral da saúde aconselha as pessoas a permanecerem em ambientes frescos, a manterem as casas frescas e a beberem muita água, evitando a ingestão de álcool.