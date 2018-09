Temperaturas com máximas de 29 graus este sábado em Portugal Continental

Informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A temperatura pode chegar aos 29 graus em algumas localidades de Portugal Continental, durante este sábado.



Segundo informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vão registar-se condições de instabilidade nas regiões Norte e Centro, em especial no interior, com alguns períodos de chuva no Algarve e uma descida da temperatura máxima.



Para a cidade do Porto, são esperados 23ºC de temperatura máxima para este sábado, com aviso amarelo para o risco de trovoada neste distrito.



Em Lisboa, esperam-se máximas de 24ºC e céu parcialmente nublado.



Já em Faro, as temperaturas esperadas para este sábado podem também alcançar os 24ºC, sendo que o céu vai estar pouco nublado.



Santarém vai ser o distrito com registo de temperatura mais elevado durante este sábado, sendo a máxima prevista para esta localidade de 29ºC.