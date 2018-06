Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas elevadas levam a alerta na saúde

DGS recomenda que se evite a exposição direta ao sol entre as 11h00 e as 17h00.

Por Edgar Nascimento | 03:33

As temperaturas vão subir este fim de semana em praticamente todo o País e o calor intenso motivou um alerta da Direção-Geral da Saúde. Este sábado e domingo são várias as cidades onde os termómetros vão ultrapassar os 30º C: Beja, Évora (37) e Castelo Branco (34) serão as mais quentes.



Na segunda-feira, Santarém vai chegar aos 38º C de máxima, Lisboa e Portalegre, 35, Setúbal atinge 34, seguindo-se Braga (33), Leiria e Coimbra (32). De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as cidades mais ‘frescas’ serão Aveiro (27º C), Porto, Guarda (28), Faro e Viseu (29).



As temperaturas altas vão manter-se pelo menos até dia 24, deste mês. O aumento das temperaturas levou a um alerta da saúde por parte da DGS. Esta recorda que a exposição, ao calor intenso, pode ter efeitos negativos na saúde, como a desidratação e outras complicações. Por isso, recomenda que durante os dias mais quentes a população se mantenha hidratada, bebendo água, mesmo sem sede, mantenha a casa fresca, e que evite a exposição direta ao sol, especialmente entre as 11h00 e as 17h00.