Temperaturas máximas sobem esta segunda-feira e atingem os 37 graus

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral Centro.Está também previsto vento em geral fraco predominando do quadrante norte, soprando por vezes moderado na faixa costeira, e subida de temperatura, em especial da máxima, exceto no Algarve onde deverá descer.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Bragança) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 29 (na Guarda e em Leiria) e os 37 (em Évora e Santarém).