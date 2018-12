Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas máximas ultrapassam os 20 graus esta quinta-feira

O sol vai brilhar em praticamente todo o País.

07:50

As temperaturas máximas vão atingir valores superiores ao habitual para esta altura da época e, em Faro, os termómetros vão mesmo atingir os 23 graus, numa quinta-feira em que o sol vai brilhar em praticamente todo o País.



Segundo as informações do IPMA, esta quinta-feira vai contar com céu geralmente pouco nublado, mas com neblina ou nevoeiro matinal até ao meio da manhã e a partir do fim da tarde.



Em Lisboa, os termómetros vão chegar aos 20 graus (10 graus de temperatura mínima), enquanto que no Porto o céu vai brilhar menos - sem chuva - e a temperatura vai subir até aos 17 graus.



Bragança é o distrito mais frio esta quinta-feira, com 5 graus de mínima e apenas 13 de máxima.