Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas chegam aos 31 graus e ventos continuam

O IPMA prevê continuação de ventos moderados a fortes.

08:10

O IPMA prevê para esta quinta-feira vento norte moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas e períodos de céu muito nublado.



As temperaturas máximas não vão ultrapassar os 31º celsius (Faro, Beja, Évora e Castelo Branco) e as mínimas vão descer até aos 11º (Guarda e Bragança).



Nos Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com boas abertas e possibilidade de aguaceiros fracos nas ilhas dos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), com os termómetros a variarem entre os 19º (Ponta Delgada) e os 28º (Santa Cruz das Flores).



Para a Região Autónoma da Madeira está prevista uma pequena descida da temperatura máxima e céu com períodos de muita nebulosidade, com precipitação fraca, em especial nas vertentes norte e zonas montanhosas. Os termómetros vão variar entre os 21º (Porto Santo) e os 26º (Funchal).