Temperaturas sobem a partir de quarta-feira

Em algumas regiões, poderão mesmo ultrapassar os 30 graus.

Por Lusa | 07:48

As temperaturas vão começar a subir, em especial a máxima, a partir de quarta-feira, podendo ser superiores a 30 graus em alguns locais do Alentejo, do interior centro e do Algarve, adiantou esta segunda-feira à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.



De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje ainda está prevista alguma precipitação, de um modo geral fraca, nas regiões do Norte e Centro, em especial durante a tarde.



"O vento irá intensificar-se um pouco no litoral oeste e nas terras altas e estão previstas algumas neblinas ou nevoeiros matinais em alguns locais. Para amanhã, terça-feira, ainda vamos ter um dia semelhante, com possibilidade de aguaceiros fracos no interior norte e centro", disse.



Patrícia Gomes indicou que na quarta-feira começa a haver uma melhoria do estado do tempo a partir do meio da tarde, mas de forma gradual.



"Nós temos estado sob a influência de uma região depressionária com vários núcleos e amanhã [terça-feira] a partir da tarde o anticiclone dos Açores começa a aproximar-se do território do continente. A partir do meio da tarde já começa a haver uma diminuição da nebulosidade", explicou.



Na quarta-feira, dia 13 de junho, segundo o IPMA, a previsão já aponta para céu pouco nublado, sem precipitação e com uma subida da temperatura máxima.



"A partir de quarta-feira, vamos começar a ter pequenas subidas da temperatura máxima de um, dois, três graus, dependendo dos locais. Quando chegarmos a sexta-feira, as temperaturas serão superiores a 30 graus nas regiões do Alentejo, em alguns locais do interior centro e mesmo no Algarve", adiantou.



A meteorologista do IPMA indicou que até sexta-feira vão registar-se pequenas subidas da temperatura e depois, com a informação disponível hoje, a previsão é de que as temperaturas se mantenham sem variações até dia 19, terça-feira.



"Em Lisboa as temperaturas vão demorar a subir até aos 30 graus. No fim de semana a máxima em Lisboa irá rondar os 24/26 graus e no início da semana poderão estar nos 27/28", disse.