Temperaturas sobem no primeiro dia da fase de desconfinamento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu pouco nublado ou limpo para todo o território português.Espera-se vento fraco e pequena subida das temperaturas. As máximas não devem exceder os 23 graus, em Santarém, Setúbal e Faro, e a mínima mais baixa prevista é em Bragança (um grau).Nos arquipélagos, prevêm-se temperaturas amenas e céu nublado, com abertas. No Funchal (Madeira), esperam-se 22 graus de máxima e, em Ponta Delgada (Açores), os termómetros deverão registar 17 graus de máxima e 14 de mínima.