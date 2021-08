O distrito de Braga está sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido ao calor resultante da massa de ar quente proveniente do Norte de África e que progride para Norte.A emissão de aviso laranja pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) desaconselha a exposição solar ao início da tarde e indica o uso de óculos de sol, chapéu e t-shirt: a exposição a raios ultravioleta é de risco muito elevado na maior parte do território do Continente.

Lisboa, Setúbal, Faro e Aveiro são os únicos distritos sob os quais não recai qualquer aviso do IPMA. As altas temperaturas colocam os restantes distritos no amarelo.O dia desta terça-feira ficará marcado por nebulosidade no Litoral. Quarta-feira, as nuvens estendem-se a todo o território.