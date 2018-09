Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas vão manter-se acima dos 30 graus esta quarta-feira

Prevista uma subida da temperatura mínima nas regiões do interior Norte e Centro.

As temperaturas vão manter-se acima do que é habitual para a época, com valores acima dos 30 graus celsius em quase todo o território continental.



De acordo com as previsões do IPMA, em Portugal continental está prevista uma subida da temperatura mínima nas regiões do interior Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura máxima no litoral das regiões Norte e Centro e no interior da região Sul. os termómetros vão variar entre os 11 graus celsius (mínima em Bragança) e os 37º (máxima em Santarém).



Nos Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros geralmente fracos para todo o arquipélago, com as temperaturas a variarem entre os 20 º (Mínima em Angra do Heroísmo e na Horta) e os 27º (máxima em Ponta Delgada).



Para a Madeira está previsto céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, e temperauras entre os 20º (mínima em porto Santo) e os 26º (máxima em porto Santo e na ilha da Madeira).



Mais de 20 concelhos de Faro, Bragança, Guarda e Coimbra em risco máximo

Mais de 20 concelhos dos distritos de Faro, Bragança, Guarda e Coimbra estão esta quarta-feira em risco máximo de incêndio, num dia em que as temperaturas vão continuar acima dos 30 graus em quase todo território.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em risco muito elevado de incêndio estarão mais de 90 municípios do interior Norte e Centro do país.



Em risco elevado estão outros tantos concelhos sobretudo da região do Alentejo e dos distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Aveiro, Porto, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Vila Real, Bragança e Braga.