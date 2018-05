Temperaturas vão subir esta semana

Lisboa pode chegar aos 30 graus na quarta-feira.

10:58

Súbida de temperaturas marca o ínicio desta semana.

Apesar das regiões do norte e centro começarem a manhã de segunda-feira com o céu com períodos de muita nebulosidade, regista-se um aumento da temperatura, mais significativa no caso da temperatura máxima, no decorrer da semana.



Esta segunda-feira, esperam-se temperaturas de 28º para Faro e 21º para Lisboa, enquanto que o Porto pode esperar máximas de 19º, com a presença de alguns aguaceiros.



Em Lisboa, quarta-feira vai ser o dia em que se vão registar as temperaturas mais elevadas, chegando aos 30º.