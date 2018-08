Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas vão voltar a subir

O IPMA prevê vento norte mais intenso no litoral oeste e nas terras altas.

Por Lusa | 07:58

O IPMA prevê para esta sexta-feira uma pequena subida da temperatura e vento norte mais intenso no litoral oeste e nas terras altas.



As temperaturas máximas vão chegar aos 34 graus celsius em Castelo Branco, Évora e Beja e as mínimas vão baixar até aos 12º (Guarda, Bragança, Guarda e Coimbra).



Nos Açores, o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado e vento fraco, com os termómetros a chegarem aos 29º (Santa Cruz das Flores) e na Madeira o céu terá períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros fracos nas vertentes norte e zonas montanhosas até meio da manhã, com as máximas a atingirem os 25º.