Temperaturas voltam a atingir os 20 graus esta terça-feira com sol e céu limpo

Prevista uma pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e no Alentejo.

12.02.19

O sol e o bom tempo vieram para ficar. Esta terça-feira o sol vai brilhar em praticamente todo o território. As temperaturas máximas vão chegar até aos 20 graus em Setúbal e Santarém.



Faro, Sines e Évora vão atingir os 19 graus de máxima.



Em Lisboa, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com os termómetros a variarem entre os 7 e os 18 graus, enquanto que no Porto as temperaturas variam entre os 7 graus de mínima e 17 de máxima.



O distrito mais frio esta terça-feira volta a ser Bragança, temperaturas variam entre os 0 e os 13 graus.



Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e no Alentejo.