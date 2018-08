Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas voltam a descer mas mais de 40 concelhos estão em risco máximo de incêndio

Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira.

Por Lusa | 08:32

Mais de 40 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Beja e Faro estão esta terça-feira em risco máximo de incêndio, num dia em que a temperatura vai descer.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), outros cerca de 70 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Lisboa e Beja estão em risco muito elevado de incêndio.



Em risco elevado estão mais de uma centena de municípios do toda a região Sul do país, da região oeste, do Norte alentejano e do interior centro e Norte e Portugal continental, além da ilha de Porto Santo, na Região Autónoma da Madeira.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



O IPMA prevê para esta terça-feira uma descida da temperatura, nebulosidade matinal, em especial no litoral Norte e Centro, e a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuviscos no litoral Norte e Centro. No Sul do país o vento vai soprar moderado a forte.



As temperaturas máximas esta terça-feira não devem ultrapassar os 36 graus celsius em Faro e as mínimas vão descer até aos 12º na Guarda.



Nas ilhas, o IPMA prevê aguaceiros fracos nas ilhas açorianas dos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Oriental (São Miguel e Santa Maria), com temperaturas que não vão passar dos 28.º (Santa Cruz das Flores), e possibilidade de precipitação fraca nas vertentes norte e terras altas da Região Autónoma da Madeira, onde os termómetros vão variar entre os 21º (mínima em Porto Santo) e os 26º (máxima no Funchal).