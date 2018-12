Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas rondam os 20 graus em todo o país esta sexta-feira

Só no Porto e Viana do Castelo há previsão de chuva fraca.

07:58

As temperaturas voltam a ultrapassar os 20 graus em Portugal Continental esta sexta-feira, tal como aconteceu esta quinta-feira, com o distrito de Faro a contar com números máximos de 22 graus e mínimos de 11 graus.



De acordo com informações do IPMA, o sol não brilhará tanto como na quinta-feira, estando previsto chuva fraca no norte do país, particularmente no Porto e em Bragança.



Quanto à capital portuguesa, Lisboa, há previsão de céu parcialmente nublado e as temperaturas atingem os 18 graus.



Bragança é o distrito mais frio esta sexta-feira, alcançando os 12 graus de máxima e 4 de mínima.