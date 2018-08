Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas voltam a subir e ultrapassam os 30 graus

Os próximos dias vão convidar a idas à praia, graças ao tempo quente.

Por F.G. | 09:10

As temperaturas voltam a subir, a partir desta terça-feira, ficando acima dos 30 graus, que deverão manter-se até à próxima semana.



"Preveem-se valores acima dos 30 graus em praticamente todo o território, à exceção dos locais junto às praias, devido à brisa que se vai fazer sentir, e por isso deverão ficar pelos 25 graus", explicou ao CM Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo as previsões do IPMA, o distrito de Castelo Branco será o mais quente hoje e amanhã, registando 36 graus de temperatura máxima.



Nos próximos dias, o Porto vai atingir 29 graus, Lisboa 35 e Faro 31.