A tempestade ‘Céline’, associada a uma superfície frontal fria e que tem feito estragos no Norte, chega hoje em força ao Sul do País, com chuva intensa e trovoada. O Norte continua em alerta, com risco de cheias. No balanço efetuado ontem ao final da tarde, a Proteção Civil indicou 167 ocorrências, em que estiveram envolvidos 535 operacionais e 211 meios terrestres. A maior parte das ocorrências foram no Norte (106), das quais 55 na Área Metropolitana do Porto. No Centro foram registadas 35 situações. A maior parte das situações foram quedas de árvores (58), limpeza de vias (50) e inundações (29). Os concelhos de Viana do Castelo, Gondomar e Ovar foram os mais atingidos. Até ao final do dia de hoje, 16 sub-regiões estão sob aviso laranja da Proteção Civil, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo.